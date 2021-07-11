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باسم مرسي يقود تشكيل المقاصة أمام الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بالدوري.

ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره مصر المقاصة، فعلى ملعب ستاد السويس الجديد بالسويس ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الممتاز.

واختار عبد الجليل تشكيل مكون من:

"محمود حمدي - أحمد مودي - محمد دسوقي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عماد فتحي - باسم مرسي - عصام صبحي - شيمس بيكلي - أحمد صبيحة - سعيد الونش".

ويجلس على مقاعد البدلاء :-

"محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

الأهلي يدخل مباراة مصر المقاصة وهو في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الفريق الفيومي المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

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