مفاجأة هجومية.. تعرف على تشكيل الأهلي أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة مصر المقاصة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ18 من مسابقة دوري we المصري.

وشهد تشكيل الأهلي تواجد النيجيري جونيور أجايي ليكون أساسيًا على حساب طاهر محمد طاهر والذي خرج من القائمة بسبب الإصابة.

في المقابل، سيعود المغربي بدر بانون لقيادة الدفاع من جديد ليكون على حساب ياسر إبراهيم، كما سيعود عمرو السولية من جديد لقيادة وسط الملعب بجوار حمدي فتحي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة"- جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ومن المقرر أن يتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مروان محسن - أليو ديانج - صلاح محسن - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد هاني - مصطفى شوبير.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وهو في المركز برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل الفريق الفيومي المركز التاسع برصيد 37 نقطة.