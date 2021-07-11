اخبار الرياضه

مصر تخسر أمام ألمانيا وديا في استعداداتها للأوليمبياد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

خسر منتخب مصر أمام ألمانيا في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم بنتيجة 27-29، في الدوة الودية الدولية في ختام استعداداته لمنافسات أوليمبياد طوكيو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجة 12-10.

وشهد الشوط الثاني تفوق للمنتخب الألماني بفارق 4 أهداف ثم وسعوا الفارق قبل نهاية اللقاء ب9 دقائق بفارق 8 أهداف عند النتيجة 27-19.

لكن لاعبي منتخب مصر نجحوا في العودة إلى المباراة خلال الدقائق الاخيرة وقللو الفارق إلى هدفين مع نهاية اللقاء.

وكان منتخب مصر قد فاز أمس على البرازيل بنتيجة 32-25.

وبذلك يختتم منتخب مصر استعداداته لمنافسات أوليمبياد طوكيو، حيث خاض 5 وديات فاز في مباراتين على البرازيل وكرواتيا وتعرض للخسارة في 3 أمام أسبانيا وفرنسا.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة الثانية لمنافسات أوليمبياد طوكيو والتي تضم بجواره كلا من الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا