مصر تخسر أمام ألمانيا وديا في استعداداتها للأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

خسر منتخب مصر أمام ألمانيا في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم بنتيجة 27-29، في الدوة الودية الدولية في ختام استعداداته لمنافسات أوليمبياد طوكيو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بنتيجة 12-10.

وشهد الشوط الثاني تفوق للمنتخب الألماني بفارق 4 أهداف ثم وسعوا الفارق قبل نهاية اللقاء ب9 دقائق بفارق 8 أهداف عند النتيجة 27-19.

لكن لاعبي منتخب مصر نجحوا في العودة إلى المباراة خلال الدقائق الاخيرة وقللو الفارق إلى هدفين مع نهاية اللقاء.

وكان منتخب مصر قد فاز أمس على البرازيل بنتيجة 32-25.

وبذلك يختتم منتخب مصر استعداداته لمنافسات أوليمبياد طوكيو، حيث خاض 5 وديات فاز في مباراتين على البرازيل وكرواتيا وتعرض للخسارة في 3 أمام أسبانيا وفرنسا.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة الثانية لمنافسات أوليمبياد طوكيو والتي تضم بجواره كلا من الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.