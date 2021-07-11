مدرب إنجلترا يوجه رسالة شكر للجماهير قبل نهائي يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

وجه المدير الفني للمنتخب الانجليزي لكرة القدم، جاريث ساوثجيت، رسالة فيديو للجماهير الانجليزية قبل اللقاء المرتقب بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال ساوثجيت/50 عاما/ في المقطع القصير الذي نشره المنتخب الانجليزي على موقع تويتر:" أردت أن اقتنص بعض الوقت لكي اشكر الجميع على الدعم المذهل الذي حظينا به في هذه البطولة".

وأضاف:" نأمل أن نكون قد مثلناكم على النحو الصحيح وأن تكونوا قد أُعْجِبْتُم بمشاهدتنا ونحن نلعب".

وتوجه ساوثجيت بالشكر أيضا إلى كل لاعبيه والعاملين "الرائعين" الذين ساعدوا في وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة لأول مرة منذ 55 عاما، " لكننا نعرف أيضا بالطبع أن علينا أن نعمل الآن من أجلكم أي أننا سنبذل كل ما في وسعنا، ولقد منحنا دعمكم وطاقتكم دفعة كبيرة، وسيكون هذا هو الحال أيضا يوم الأحد".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة كبيرة منذ فوزه ببطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 1966 وهذا هو اللقب الوحيد لدى المنتخب الإنجليزي.