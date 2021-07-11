تعد بطولة كوبا أمريكا أقدم مسابقة دولية في العالم، حيث كانت تعرف سابقًا وحتى عام 1975 بكأس أمريكا الجنوبية، وأقيمت لأول مرة في عام 1916 واستضافتها حينها الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها، وفي هذا السياق نستعرض معكم سجل الابطال الفائزون ببطولة كوبا امريكا عبر التاريخ.

تضم بطولة كوبا امريكا 12 منتخبا تقسم إلى 3 مجموعات، وحسب نظام البطولة يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى منتخبين من أصحاب المركز الثالث. وبما أن قارة أمريكا الجنوبية تضم 10 دول فقط يتم استدعاء منتخبين من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولة.

ولم يسبق لأى منتخب من خارج قارة أمريكا الجنوبية أن توج بلقب كوبا أمريكا رغم بدء توجيه الدعوات منذ نحو عقدين كاملين إلى منتخبات من خارج القارة للمشاركة فى هذه البطولة.

يذكر ان ثمانية منتخبات وطنية فازت بلقب بطولة كوبا امريكا ويعد مُنتخبي الأوروجواي والأرجنتين أكثر منتخبين فازوا بالبطولة حيث فازا 15 مرة، وأكثر دولة استضافت هذه البطولة هي الأرجنتين استضافتها 9 مرات، ويأتي في المركز الثاني منتخب البرازيل برصيد 9 ألقاب.

ويعتبر الهداف التاريخي لبطولة كوبا امريكا هو البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوربيرتو مينديز برصيد 17 هدفًا، أما البرازيلي جايير استطاع ان يحقق لقب هداف البطولة في نسخة واحدة برصيد 9 أهداف.

بينما الأكثر تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة بالبطولة يتقاسمه الثلاثي الأوروجوياني سكاروني، والأرجنتيني مارفييزي، والبرازيلي إيفاريستو برصيد 5 أهداف.

واستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ان يسجل اسمه في قائمة أساطير بطولة كوبا أمريكا اذ انه أكثر لاعب صناعة للأهداف برصيد 11 هدفًا.

إليكم سجل الابطال الفائزون ببطولة امريكا الجنوبية

نسخة 1916 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1917 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1919 – البطل (البرازيل) – الوصيف (اوروجواي)

نسخة 1920 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1921 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1922 – البطل (البرازيل) – الوصيف (باراجواي)

نسخة 1923 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1924 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1925 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1926 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1927 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (اوروجواي)

نسخة 1929 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (باراجواي)

نسخة 1935 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1937 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1939 – البطل (بيرو) – الوصيف (اوروجواي)

نسخة 1941 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (اوروجواي)

نسخة 1942 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1945 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1946 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1947 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (باراجواي)

نسخة 1949 – البطل (البرازيل) – الوصيف (باراجواي)

نسخة 1953 – البطل (باراجواي) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1955 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (تشيلي)

نسخة 1956 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (تشيلي)

نسخة 1957 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1959 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1959 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 1963 – البطل (بوليفيا) – الوصيف (باراجواي)

نسحة 1967 – البطل (اوروجواي) – الوصيف (الارجنتين)

إليكم سجل الابطال الفائزون ببطولة كوبا امريكا

نسخة 1975 – البطل (بيرو) – الوصيف (كولومبيا)

نسخة 1979 – البطل (باراجواي) – الوصيف (تشيلي)

نسخة 1983 – البطل (الاوروجواي) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1987 – البطل (الاوروجواي) – الوصيف (تشيلي)

نسخة 1989 – البطل (البرازيل) – الوصيف (الاوروجواي)

نسخة 1991 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1993 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (المكسيك)

نسخة 1995 – البطل (الاوروجواي) ركلات الترجيح – الوصيف (البرازيل)

نسخة 1997 – البطل (البرازيل) – الوصيف (بوليفيا)

نسخة 1999 – البطل (البرازيل) – الوصيف (الاوروجواي)

نسخة 2001 – البطل (كولومبيا) – الوصيف (المكسيك)

نسخة 2004 – البطل (البرازيل) ركلات الترجيح – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 2007 – البطل (البرازيل) – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 2011 – البطل (الاوروجواي) – الوصيف (باراجواي)

نسخة 2015 – البطل (تشيلي) ركلات الترجيح – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 2016 – البطل (تشيلي) ركلات الترجيح – الوصيف (الارجنتين)

نسخة 2019 – البطل (البرازيل) – الوصيف (بيرو)

نسخة 2020 – البطل (الارجنتين) – الوصيف (البرازيل)