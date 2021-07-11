مبابي يتصدر غلاف فيفا 22 رغم فشله في يورو 2020..مع تخوفات من سيناريو رونالدو

كشفت شركة EA Sports المطور الرئيسي للعبة فيفا عن نجم غلافها لأحدث إصدار من سلسلة محاكاة كرة القدم FIFA 22 فيفا 22، قبل الموسم المقبل، وهو مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، رغم فشله الذريع في بطولة يورو 2020 مع منتخب فرنسا، حيث لم يسجل أي هدف وأهدر ركلة جزاء أمام سويسرا في دور ال16.

وقررت الشركة الأشهر على مستوى الألعاب الإلكترونية أن يكون كيليان مبابي على صدر غلاف اللعبة للعام الثاني على التوالي وبقميص باريس سان جيرمان، متناسية كل المشاكل التي مَر بها اللاعب مع منتخب فرنسا، وإمكانية رحيله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021 أو 2022.

يعتقد الكثيرون أن موافقة مبابي على نشر صورته بقميص باريس سان جيرمان على غلاف النسخة الجديدة من لعبة FIFA EA Sports، إشارة إلى أنه سيبقى في العاصمة الفرنسية للموسم المقبل، لكن سبق وظهر أحد اللاعبين على الغلاف بقميص فريق من قبل، لينتقل بعدها إلى فريق آخر بعد فترة وجيزة.

كريستيانو رونالدو على غلاف الفيفا

ظهر أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو على غلاف لعبة FIFA 19، بقميص ناديه ريال مدريد، ثم وقع مع يوفنتوس في ذلك الصيف، في ضربة لدعاية اللعبة الإلكترونية.

وقامت الشركة على الفور بطبع نسخ جديدة من الغلاف، تحتوي على صور للدون وهو يرتدي قميص البيانكونيري، وعلى الفور حققت نجاحات كبيرة خصوصًا في إيطاليا.

ويبقى الآن أن نرى ما إذا كان كيليان مبابي سيبدل اللون الأزرق من باريس سان جيرمان إلى أبيض ريال مدريد قبل موسم 2021-22.