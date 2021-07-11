إيطاليا تستعين بتعويذة في يورو 2020 فهل كانت سبب نجاحهم؟

تأهل منتخب إيطاليا للمباراة النهائية في يورو 2020 ليصطدم بعقبة المنتخب الأكثر تنظيمًا وصلابة في البطولة «انجلترا» في مباراة مرتقبة من عشاق كرة القدم في العالم مساء يوم الأحد 11 يوليو 2021 على ملعب ويمبلي.

عرفت مسيرة المنتخب الإيطالي نجاحًا لا يضاهى، حيث دهس فريق روبيرتو مانشيني كافة خصومه بنتائج عريضة في دور المجموعات، وبأداء مميز في الأدوار الإقصائية أمام النمسا وبلجيكا واسبانيا تسبب في حالة من الفخر لدى جماهير «الآتزوري».

وبات على بطل كأس العالم في 4 مناسبات (1934، 1938، 1982، 2006) السفر إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وانتزاع الكأس من قلب ملعب ويمبلي وهي مهمة شبه مستحيلة، في ظل تعطش الإنجليز للقب كبير غائب منذ عام 1966.

المهمة الانتحارية لرفاق فيدريكو كييزا” قد لا تُجدي معها «تعويذة» إيطاليا نفعًا هذه المرة، فهناك أكثر بكثير ليقدم من الاعتماد على الخرافات أو الأوهام.

ما هي تعويذة منتخب إيطاليا في يورو 2020؟

قد لا يعلم مُتابعي يورو 2020 أن منتخب إيطاليا يمتلك تعويذة خاصة به، سبق واعتمد عليها في جميع مبارياته في المسابقة، حتى اقتنعوا أنها تساعدهم على الفوز بالمباريات.

حدثت الخرافة قبل نحو ثلاثة أسابيع، حين صعد كامل أعضاء الفريق على متن الحافلة، باستثناء رئيس البعثة جانلوكا فيالي، وكان هذا عشية مباراة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من المجموعات.

وبالفعل غادرت الحافلة دون جانلوكا فيالي – لاعب ومدرب تشيلسي الاسبق-، ولكنها لم تقطع عدة أمتار حتى عادت لفندق الإقامة واصطحبت فيالي المتأخر رفقة البعثة مرة أخرى، إلى الملعب الأولمبي في روما.

وانتهت مباراة سويسرا آنذاك بفوز عريض لمنتخب ايطاليا بنتيجة 3-0، ليقرر الإيطاليون تكرار الواقعة التي كان بطلها فيالي قبل كل مباراة، في مزيج بين الخرافة والمزاح.

وبالفعل نفذ المنتخب الإيطالي الأمر ذاته قبل الفوز 1-0 على ويلز في روما، و2-1 على النمسا في ثمن النهائي، و2-1 على بلجيكا في ميونخ، وعلى إسبانيا في نصف النهائي بملعب ويمبلي.

ومن المنتظر أن يعود الإيطاليون لفعل الأمر ذاته أثناء التنقل من فندق الإقامة في “لندن” إلى ملعب “ويمبلي” قبل المباراة النهائية، فهل تجدي تلك التعويذة نفعًا ضد الأسود الثلاثة؟