صحف ايطاليا تُلمح لوجود مؤامرة من أجل منح انجلترا لقب يورو 2020

روّجت الصحف الايطالية لإمكانية وجود مؤامرة من قبل المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، من أجل منح المنتخب الانجليزي لقب نسخة هذا الصيف من يورو 2020.

وحذر الكثير من الصحفيين الايطاليين وغير الايطاليين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود سيناريو مسبق لتسهيل مهمة منتخب انجلترا في مشوارهم نحو الحصول على اللقب الأول في تاريخهم لبطولات أوروبا، والأول منذ 55 عامًا عندما تُوجوا بلقب كأس العالم 1966.

وزعمت الصحافة الإيطالية أن البطولة ستقدم لإنجلترا على حساب منتخب ايطاليا، كخدمة لتدخل رئيس الوزراء “بوريس جونسون” في كارثة دوري السوبر الأوروبي، ومطالبته بإلغاء الفكرة وهو ما حدث في النهاية بانسحاب جميع أندية الدوري الانجليزي: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

وانخرط رئيس الوزراء البريطاني وعارض تشكيل الدوري الانفصالي، ووصفه بأنه “تفكير عصابي”، وأعلن أنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان عدم قدرته على المضي قدمًا، وهو الأمر الذي أسعد الاتحاد الأوروبي.

علامات المؤامرة لصالح إنجلترا في يورو 2020

بدأت الشكوك تزيد لدى الطليان عند احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل، لصالح إنجلترا في الوقت الإضافي ضد الدنمارك في مباراة نصف النهائي.

وربح لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج بذكاء ركلة الجزاء مساء الأربعاء الماضي، حيث سقط على الأرض تحت ضغط من دفاع الدنمارك، ثم أطلق الحكم الهولندي “داني مكيلي” على الفور صافرته.

صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” وصحف إيطالية أخرى، وصفت التدخل على سترلينج بأنه غير موجود تمامًا، ونددت بالقرار أكثر من ذلك نظرًا لعدم تدخل غرفة الفيديو، أو مراجعة الحكم للقطة عبر الشاشة.

ثم تحدثت الصحيفة عن مسيرة إنجلترا إلى النهائي، حيث أقيمت خمس من المباريات الست التي لعبت حتى الآن لعبها في ويمبلي، وستكون السابعة كذلك في قلب العاصمة لندن، مما يجعل بطولة أوروبا 2020 شبه لعبت على أرض الإنجليز.