ساوثجيت يوجه رسالة هامة للجماهير الانجليزية قبل نهائي يورو 2020

وجه مدرب منتخب انجلترا جاريث ساوثجيت، رسالة فيديو للجماهير الانجليزية قبل اللقاء المرتقب بين منتخب بلاده انجلترا وايطاليا مساء يوم الأحد في نهائي بطولة كأس أوروبا “يورو 2020“.

وقال ساوثجيت صاحب الـ50 عاماً، في المقطع القصير الذي نشره المنتخب الانجليزي على موقع “تويتر”: أردت أن اقتنص بعض الوقت لكي اشكر الجميع على الدعم المذهل الذي حظينا به في هذه البطولة، نأمل أن نكون قد مثلناكم على النحو الصحيح وأن تكونوا قد أعجتم بمشاهدتنا ونحن نلعب.

وقاد مدرب الأسود الثلاثة فريقه إلى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بعد فوزه التاريخي على منتخبات مثل ألمانيا والدنمارك.

وأضاف:” نأمل أن نكون قد مثلناكم على النحو الصحيح وأن تكونوا قد أُعْجِبْتُم بمشاهدتنا ونحن نلعب”.

وأكمل: “دعمكم وطاقتكم منحونا دفعة كبيرة، وأنا أعلم أننا قادرين على تحقيق الفوز اليوم” .

والجدير بالذكر، أن إنجلترا تسعى للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966، عندما تواجه ضيفتها إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية اليوم.