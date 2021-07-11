مُحدث | ملخص مباراة ايطاليا وانجلترا في بث مباشر بنهائي بطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مُحدث لجميع أحداث مباراة ايطاليا وانجلترا في بث مباشر لـ نهائي يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 11-7-2021.

تُقام مباراة ايطاليا وانجلترا في نهائي بطولة يورو 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وبحضور جماهيري كبير، بعدما رفعت الحكومة البريطانية القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ايطاليا وانجلترا من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وانجلترا في نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، بالإضافة إلى أكثر من 30 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.

الطريق إلى النهائي

شق منتخب انجلترا طريقه إلى نهائي بطولة يورو 2020، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة التي كانت تضم كل من كرواتيا، التشيك، واسكتلندا، برصيد 7 نقاط، وسجل هدفين فقط، ولم تستقبل شباكه أي هدف.

وفي ثمن النهائي انتصر المنتخب الإنجليزي على ألمانيا بنتيجة (2-0)، واكتسح منتخب اوكرانيا بنتيجة (4-0) في دور الثمانية، قبل أن يتخطى الأسود الثلاثة عقبة الدنمارك في نصف النهائي بنتيجة (2-1)، بعد التمديد للأشواط الإضافية.

في المقابل، سلك منتخب ايطاليا طريقه إلى النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى، التي كانت تضم كل من تركيا، سويسرا، وويلز، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وأحرز لاعبوه 7 أهداف، ولم تهتز شباكه ولا مرة.

وفاز المنتخب الايطالي على نظيره النمساوي بنتيجة (2-1) في دور الـ16، بعد التمديد للأشواط الإضافية، كما اطاح بمنتخب بلجيكا من دور ربع النهائي بنتيجة (2-1) ايضًا، وتجاوز الآزوري منتخب اسبانيا في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخ مواجهات ايطاليا وانجلترا

شهد دفتر المواجهات المباشرة بين ايطاليا وانجلترا مباراتين فقط في بطولة أمم أوروبا، حيث اصطدما للمرة الأولى في دور المجموعات بنسخة 1980، وفاز الآزوري بهدفٍ دون مقابل سجله “ماركو تارديللي”.

أما المرة الثانية، فكانت في ربع نهائي نسخة 2012، وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي (0-0)، وتأهلت ايطاليا إلى نصف النهائي بركلات الترجيح (4-2).

وبشكلٍ عام، تواجه ايطاليا وانجلترا في 27 مباراة مختلفة على مدار التاريخ، وذلك على الصعيد الرسمي والودي، ويتفوق الآزوري نسبيًا، بتحقيق الفوز 11 مرة، بينما حقق الأسود الثلاثة الانتصار في 8 مناسبات، وكان التعادل حاضرًا في مثلها.

وكانت معظم انتصارات منتخب انجلترا في المباريات الودية، حيث حقق الإنجليز الفوز على الطليان في مباراة رسمية واحدة وكانت على ملعب ويمبلي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1978.

وتعود آخر مواجهة جمعت ايطاليا وانجلترا إلى عام 2018، حينما التقيا في مباراة ودية بملعب ويمبلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما كانت آخر مباراة رسمية في دور المجموعات بكأس العالم 2014، وفاز الآزوري بنتيجة (2-1).