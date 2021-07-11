مشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة في بث مباشر الدوري الاردني اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-7-2021.

يحتضن استاد عمان الدولي في المدينة الرياضية لقاء الوحدات والجزيرة المؤجل ضمن الجولة التاسعة في الدوري الاردني، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وينقل بث المباشر مباراة الوحدات والجزيرة على قناة الاردن الرياضية بصوت المعلق الرياضي “أحمد الخلايله”، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والاردن.

تلقى نادي الوحدات خسارة مريرة أمام الرمثا بهدفين مقابل هدف واحد، الأسبوع الماضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، جعلته يبتعد بشكل كبير عن مراكز المقدمة.

وتراجع الوحدات من المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاردني إلى المركز الخامس، وفي رصيده 14 نقطة من 7 مباريات، فاز في 4 مناسبات، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات.

وفي حال فوز الوحدات على الجزيرة اليوم، سيرتقي المارد الأخضر إلى المركز الثاني مباشرة وسيصبح الفارق بينه وبين متصدر جدول الترتيب “الفيصلي”، 3 نقاط فقط.

في المقابل، خسر نادي الجزيرة أمام شباب الاردن في الجولة الماضية، ويقبع في المركز السابع بجدول الترتيب وفي رصيده 11 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في 3 مناسبات، وخسر في مثلها، وتعادل مرتين.