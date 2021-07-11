الامارات | العين يقدم صانع ألعابه الأرجنتيني.. "أولى صفقات الزعيم"

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقدم صانع ألعابه الأرجنتيني.. "أولى صفقات الزعيم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين، اليوم الأحد، عن تعاقده مع صانع ألعاب فريق الشباب السعودي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح بذلك جوانكا أولى صفقات «الزعيم» من اللاعبين الأجانب.

وكان الفريق تعاقد مع المدافع العاجي المقيم كوامي أوتون، قادماً من خورفكان، إلى جانب لاعب بني ياس سلطان الشامسي.

قال جوانكا، للموقع الرسمي لنادي العين: «إنني سعيد جداً بالانضمام إلى أحد أكبر أندية القارة الآسيوية، وأدرك جيداً ما المطلوب مني إلى جانب زملائي اللاعبين في الدفاع عن شعار نادي العين خلال مشوار التحدي بالموسم الكروي الجديد، سعياً لإسعاد الجماهير العيناوية».

وأضاف: «أشكر إدارة نادي العين والمدرب سيرجي ريبروف، على ثقتهم في شخصي، والمؤكد أن رغبتي في الانضمام إلى العين كانت كبيرة، ولا يفوتني هنا أن أشكر إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان، على احترافية التعامل خلال مرحلة المفاوضات حتى اكتمال إجراءات انتقالي إلى نادي العين».

ويتمتع جوانكا بالمهارة العالية ودقة التسديد، يشغل مركز صانع اللعب ويجيد اللعب في مركز، وانضم لعدة أندية قبل أن ينتقل إلى العين هي تشاكاريتا الأرجنتيني، كولون الأرجنتيني، إيميلك الإكورادوري، قاسم باشا التركي، الاتفاق والشباب السعوديين.



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