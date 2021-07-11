شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف الدوماني مديراً فنياً لطنطا فى دوري القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة نادي طنطا، برئاسة فايز عريبي، تولي عبد اللطيف الدوماني لاعب غزل المحلة والزمالك السابق مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم فى الموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

ويعقد عبد اللطيف الدوماني جلسة في الوقت الحالي مع مجلس إدارة نادي طنطا للاتفاق علي كافة التفاصيل وتشكيل الجهاز المعاون استعدادا لعودة طنطا مرة أخري لدوري القسم الثاني بعد هبوطه إلى القسم الثالث هذا الموسم .

وهبط فريق طنطا للقسم الثالث بعد احتلاله المركز الاخير في جدول ترتيب دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 23 نقطة.

وصعد فريق الشرقية للدخان من مجموعة الصعيد بينما صعد فريق كوكاكولا من مجموعة القاهرة وفاركو من مجموعة بحري إلي الدورى الممتاز الموسم المقبل 2021-2022.