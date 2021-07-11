شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعرض المسيرة الذهبية للغزال فى الذكرى الثامنة على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الأحد، الذكرى الثامنة على وفاة “الغزال” إبراهيم يوسف أيقونة الزمالك وأسطورة القلعة البيضاء، والذى توفى فجر الخميس 11 يوليو 2013، عن عمر 54 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد فى الدورة الدموية أدت لفقدان الكرة المصرية ونادي الزمالك واحدا من أبرز نجومها على مدار التاريخ.

واستعرض موقع الزمالك الرسمى مسيرة الغزال الذهبية، حيث يعتبر إبراهيم يوسف واحدا من أفضل من لعبوا في مركز الدفاع في تاريخ الكرة المصرية، وهو واحد من القلائل الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب مصري أكثر من مرة رغم أنه كان يلعب في مركز ذو متطلبات دفاعية.

وحقق "الغزال" مع الزمالك عدة بطولات حيث حصل على بطولة الدوري المصري 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1988 وبطولة كأس مصر مرتين عامي 1979 و1988 ، ودوري أبطال أفريقيا مرتين عام 1984 و1986 ، وكأس الآفروآسيوية للأندية عام 1988.

وتوج يوسف بلقب أفضل ليبرو في البطولة الإفريقية عام 1984، وحصل على ثاني أفضل لاعب في أفريقيا في تصنيف مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة، وثالث أفضل لاعب بالقارة السمراء في العام التالي في تصنيف المجلة الشهيرة، ويعتبره رموز الكرة المصرية أفضل ليبرو في التاريخ.

إبراهيم يوسف قدم الكثير للزمالك، وهو بلا شك "الغزال" الذي سكن وجدان الجماهير، ونال احترام وإشادة المنافسين، ومهما مر الزمن يظل إبراهيم يوسف رمزا للكرة المصرية، وأسطورة زملكاوية خالدة في قلوب الجماهير.