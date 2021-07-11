شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على المقاصة بثلاثية فى آخر المواجهات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة مصر المقاصة فى السابعة مساء، الأحد، باستاد الجيش فى السويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلى اللقاء في المركز الثانى برصيد 48 نقطة من 22 مباراة ويتبقى له 6 مؤجلات، وفى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

ونجح الأهلى في الفوز بآخر مواجهات الفريقين، والتي جمعتهما في 13 ديسمبر 2020، بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للأهلى كل من على معلول ومحمود كهربا وعمرو السولية، بينما جاء هدف الفريق الفيومى عن طريق مروان حمدى الذى انتقل للزمالك.

وتعد مباراة الأهلى والمقاصة مهمة لكلا الفريقين، حيث يأمل الأهلى في تحقيق الفوز وتضييق فارق النقاط مع الزمالك، بينما يطمح المقاصة في خطف نقاط المباراة للارتقاء للمركز السادس في جدول الدورى.

وتقابل الأهلى والمقاصة في 19 مباراة رسمية قبل مواجهة الأحد، فاز خلالها الأهلى في 13 مباراة، وسقط في مباراتين، وتعادل الفريقان في مباراتين.

سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا في شباك المقاصة خلال مباريات الفريقين السابقة، بينما استقبلت شباكه 15 هدفًا، وهو ما يؤكد قوة الأهلى في مقابل المقاصة.