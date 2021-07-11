شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي .. 26 يوما من الغموض بشأن محطته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الغموض يحوم حول مصير الدولى التونسى فرجاني ساسي الذى لم يُفصح عن مصيره حتى الوقت الحالى، على الرغم من إن اللاعب كان وعد بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة برحليه عن الزمالك مع إعلان وجهته المقبلة عقب انتهاء معسكر منتخب تونس.

وانتهى معسكر المنتخب التونسى فى 15 يونيو الماضى، ليمر حتى الأن 26 يومًا ولم يظهر فرجاني ساسي كما إنه لم يعلن عن وجهته المقبلة أو عودته للقاهرة وفتح باب المفاوضات من جديد مع إدارة نادى الزمالك.

فرجاني ساسي يصارح جمهور الزمالك

فرجانى ساسى اكتفى فى تلك الفترة بنشر مقطع فيديو لأيمن عبد العزيز يؤكد خلاله إن فرجانى كان على وشك التجديد للزمالك بعد الاتفاق مع أيمن يونس المشرف على الكرة حينها، لولا تدخل طارق حشيش المستشار المالى وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة.

وبعدها نشر فرجانى ساسى صورة خلال قيامه ببعض التمرينات وهو يرتدى قميص الزمالك، ليزيد من الشكوك حول مصريه، وهل لدى اللاعب نية للعودة أم إنه اتخذ قرار الرحيل بشكل نهائى خاصة وإنه لم يعود إلى الزمالك منذ انتهاء معسكر منتخب تونس.

فرجاني ساسي يواجه المجهول

وبدأت إدارة نادي الزمالك في اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد فرجاني ساسي، وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن العقوبات التي تم توقيعها على فرجاني ساسي مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها في فترة انقطاعه عن التدريبات ، والتي امتدت من يوم 17 يونيو الماضي ، وذلك بعدما أبلغ محامي ساسي إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وسيتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجاني ساسي وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا في حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولي وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالي والبالغة نحو 450 ألف يورو.