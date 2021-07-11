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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي، تأكد لحاق الشناوى ولاعبى الأهلى بمباراة إسبانيا بالأولمبياد بعد إلغاء الحجر.
تأكد لحاق الشناوى ولاعبى الأهلى بمباراة إسبانيا بالأولمبياد بعد إلغاء الحجر
تأكد لحاق رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمباراة الأولى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، بعد الغاء الحجر الصحى للفراعنة فى طوكيو.
الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي
وضع مسئولو الأهلى سعرا مبدئيا لبيع المالى أليو ديانج، نجم وسط الفريق، حال الاستقرار على بيعه نهاية الموسم الجارى، ورغم تمسك إدارة الأهلى بتواجد ديانج إلا أن المقابل المادى المرتفع المتوقع حال بيعه دفع الإدارة الحمراء للتفكير جدياً فى بيع اللاعب، ولكن لن يتم مناقشة الملف إلا بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها السبت المقبل فى المغرب.
إدارة الزمالك تتمسك بالقوام الأساسى للفريق الأول وترفض التفريط فى النجوم
كارتيرون يتحفظ على أسماء الراحلين عن الزمالك حتى انتهاء الموسم
تحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، عن اسماء اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين والعمل على تحقيق بطولتى الدورى وكأس مصر الذان يشارك بهما الفريق.
قمة الأهلى والزمالك فى دورى اليد بالموسم الجديد 23 سبتمبر المقبل
حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد 23 سبتمبر المقبل لإقامة الجولة الثالثة بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022، والتى تشهد مواجهة القمة بين الأهلى والزمالك.
الأهلي يؤكد جاهزية طاهر محمد طاهر لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز
أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق للسفر إلى المغرب وخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو الجارى، ويأتى تأكيد الجهاز الطبى للأهلى بعد غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة المقاصة فى الدورى الليلة.