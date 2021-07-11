7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي، تأكد لحاق الشناوى ولاعبى الأهلى بمباراة إسبانيا بالأولمبياد بعد إلغاء الحجر.

تأكد لحاق الشناوى ولاعبى الأهلى بمباراة إسبانيا بالأولمبياد بعد إلغاء الحجر

تأكد لحاق رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمباراة الأولى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، بعد الغاء الحجر الصحى للفراعنة فى طوكيو.

الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي

وضع مسئولو الأهلى سعرا مبدئيا لبيع المالى أليو ديانج، نجم وسط الفريق، حال الاستقرار على بيعه نهاية الموسم الجارى، ورغم تمسك إدارة الأهلى بتواجد ديانج إلا أن المقابل المادى المرتفع المتوقع حال بيعه دفع الإدارة الحمراء للتفكير جدياً فى بيع اللاعب، ولكن لن يتم مناقشة الملف إلا بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها السبت المقبل فى المغرب.

إدارة الزمالك تتمسك بالقوام الأساسى للفريق الأول وترفض التفريط فى النجوم

تمسكت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق الكروى الأول، رافضين أى فكرة للتفريط فى أحد نجوم الفريق دون موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى يمتلك صلاحية منح الضوء الأخضر لرحيل أو استغناء الإدارة عن أحد اللاعبين.