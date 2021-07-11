شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عبد المنعم الجندى صاحب أول ميدالية أولمبية فى الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر بالدورة الأولمبية التى أقيمت بروما 1960، بعد 8 سنوات من آخر مشاركة، وكان آخر ظهور فى أولمبياد هلسنكى 1952 وتحقق خلالها ميدالية واحدة، ولكن فى دورة روما تحسنت النتائج وحصدت مصر ميداليتين الأولى عن طريق منتخب المصارعة المصرية فتوج عثمان سيد بفضية وزن الذبابة.

وحصدت الملاكمة المصرية أولى ميدالياتها الأولمبية عن طريق عبد المنعم الجندى صاحب برونزية وزن الذبابة، فى نفس الأولمبياد حقق محمد على كلام ذهبية الملاكمة أيضا .

عبد المنعم الجندى ولد عام 1936 وهو أول لاعب فى رياضة الملاكمة المصرية يستطيع الفوز بميدالية أولمبية ونجح الجندى فى الفوز بخمس بطولات عالم عسكرية وذهبية بطولة إفريقيا وفاز بجائزة أفضل ملاكم فى إفريقيا ثم اعتزل اللعبة عام 1963 وتوفى عام 2011.