شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى بالدورى حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات الأخيرة في جدول الدوري هذا الموسم، حيث سيخوض النادي الأهلى 7 مباريات حتي نهاية الموسم ، وجاء مباريات الفريق الأحمر المتبقية كالتالي..

الأهلي والبنك الأهلي "مؤجل" على ستاد السلام الساعة 7 مساءا يوم الخميس 22/7/2021

الاهلي وسيراميكا في الجولة 29 على ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 5/8/2021

الاهلى وانبي في الجولة 30 علي ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 12/8/2021

الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 31 علي ستاد الجيش بالسويس الساعة 7 مساءاً يوم الاثنين 16/8/2021

الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة 32 علي ستاد الإسكندرية الساعو 9 مساءاً يوم الجمعة 20/8/2021

الأهلي والجونة في الجولة 33 علي ستاد خالد بشارة احد يومي 22-23/8/2021

الأهلي واسوان في الجولة 34 علي ستاد السلام أحد يومي 25-26/8/2021.

ويخوض الأهلى فى دقات السابعة مساء اليوم الأحد، مواجهة مع مصر المقاصة على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.