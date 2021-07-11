شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المصري البورسعيدي 20 أغسطس المقبل فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساءاً علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام .

وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة.

ويتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.

ويتبقى للأهلي 6 لقاءات مؤجلة يخوضها على التوالي قبل انطلاق الجولة 29 للدوري أمام مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا .

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الستة للوصول إلى 66 نقطة وهو ما يضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون ».