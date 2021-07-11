شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه المصنفة 236 عالمياً في بطولة بودابست للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة بودابست للتنس التي أقيمت منذ قليل، عن مواجهة ميار شريف بطلة مصر في التنس والمصنفة 117 عالمياً ، مع المجرية بانا أودفاردي المصنفة 236 عالمياً ، وذلك في إطار استعدادات ميار شريف لاولمبياد طوكيو 2020.
وتستعد فتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وترفع اسم مصر فى طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.
وحصدت ميار شريف فضية بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد خسارتها فى المباراة النهائية أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالميًا، بعد مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات.
يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا فى تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.