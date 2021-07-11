شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه المصنفة 236 عالمياً في بطولة بودابست للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة بودابست للتنس التي أقيمت منذ قليل، عن مواجهة ميار شريف بطلة مصر في التنس والمصنفة 117 عالمياً ، مع المجرية بانا أودفاردي المصنفة 236 عالمياً ، وذلك في إطار استعدادات ميار شريف لاولمبياد طوكيو 2020.

وتستعد فتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وترفع اسم مصر فى طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.