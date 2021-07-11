شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "عقدة" باسم مرسى فى الإيجيبشن ليج قبل مواجهة المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية ، ويتطلع باسم مرسى مهاجم مصر المقاصة الحالى والزمالك والانتاج الحربى السابق لتسجيل هدفه السابع فى شباك المارد الأحمر الليلة.

ويعد محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 12 هدفاً فيما يعد باسم مرسى هو هداف مصر المقاصة هذا الموسم برصيد تسعة أهداف، وسجل باسم مرسى 6 أهداف فى شباك الاهلى خلال 14 مباراة لعبها ضد المارد الأحمر.

ونجح باسم مرسى فى هز شباك الأهلى بالدور الأول لدوري هذا الموسم حينما سجل هدفاً بقميص الإنتاج الحربى فى المباراة التى خسرها فريقه برباعية، وسجل باسم مرسى هدفين فقط فى شباك الأهلى بالايجيبشن ليج طوال تاريخ وكان ذلك اثناء لعبه للإنتاج الحربى.

فيما سجل باسم مرسى أربعة أهداف فى شباك الأهلى بقميص الزمالك وكانت جميعها بكأس مصر، وفاز باسم مرسى على الأهلى ثلاثة مرات طوال 14 مباراة وكانت الانتصارات الثلاثة إبان وجوده لاعباً بالزمالك وذلك بكأس مصر مرتين وبمباراة السوبر المحلى بركلات الترجيح.

ولم يستطع باسم مرسى تحقيق الفوز على الاهلى فى 10 مباريات خاضها أمام المارد الاحمر بالدوري بقمصان كل الفرق التى لعب لها حيث خسر 7 مباريات وتعادل فى ثلاثة لقاءات وسجل هدفين بقميص الانتاج.

يدخل الأهلي مباراة الليلة بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .