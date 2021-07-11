شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والمقاصة .. محمد عبد الجليل يبحث عن الفوز الأول مع الفريق الفيومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً اليوم حينما يواجه مصر المقاصة باستاد السويس الجديد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، فى ظل رغبة المارد الأحمر فى مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتطلع محمد عبد الجليل، المدير الفنى لمصر المقاصة، لتقديم مباراة قوية أمام الأهلى للخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى دفع الفريق الفيومى للمركز الخامس بجدول المسابقة لاسيما أن الفريق لم يحقق الفوز فى الدورى منذ فوزه على غزل المحلة فى الجولة 25 للمسابقة فى 17 يونيو الماضى حيث خسر من زعيم الثغر 2-1 ثم من الزمالك 2-0 بكأس مصر ثم من الزمالك بهدف دون رد فى الدورى قبل أن يتعادل 1-1 مع وادى دجلة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الأهلى مكونا من: "محمود حمدى ومحمد دسوقى وأحمد مودى وأحمد صبيحه وفارس طارق وعبد الله مجدى وسعيد الونش وهشام محمد وأحمد عادل ميسى وشيمس بيكلى وباسم مرسي".

هذا الموسم هو الـ 62 للأهلى فى مسابقة الدورى علماً بأنه الوحيد الذى شارك فى كل المواسم رفقة الزمالك فيما تأهل المقاصة للدورى الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد التاسعة له فى المسابقة، فى الموسم الماضى توج الأهلى باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل المقاصة تاسعاً برصيد 42 نقطة.

حقق الأهلي لقب الدورى 42 مرة آخرها فى المواسم الخمس الأخيرة أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثانى موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.