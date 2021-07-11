شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والمقاصة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة مساء اليوم الأحد، نحو ستاد السويس الجديد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع مصر المقاصة فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية .

س: ما هى دوافع الفريقين قبل اللقاء؟

ج: يرغب المارد الأحمر فى مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

س: ما موقف الفريقين فى جدول الدورى؟

ج: يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ست مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

س: كيف استعد الأهلى لمواجهة المقاصة؟

ج: استعد الأهلي جيدا لمواجهة مصر المقاصة من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن، ويستعيد الاهلى جهود لاعبه عمرو السولية نجم خط الوسط الذى غاب عن مواجهة المقاولون لمنحه مزيد من الراحة في ظل ضغط المباريات ، فيما يستمر غياب الثنائى وليد سليمان ومحمد محمود للإصابة.

س: ما هو التشكيل المتوقع للفريقين؟

ج: التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدى فتحى وديانج وعمرو السولية في الوسط وأمامهم كهربا ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف، بينما يبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الأهلى مكونا من: "محمود حمدي ومحمد دسوقي وأحمد مودي وأحمد صبيحه وفارس طارق وعبد الله مجدي وسعيد الونش وهشام محمد وأحمد عادل ميسي وشيمس بيكلي وباسم مرسي.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: يدير المباراة تحكيميا الحكم محمود عاشور حكم ساحة، وطارق مجدى حكم فيديو.