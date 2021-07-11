الأهلى يواجه الإسماعيلى 9 أغسطس المقبل فى الجولة الـ 29 بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم يوم 9 أغسطس المقبل موعدا لمواجهة الأهلى مع الإسماعيلى فى الإسبوع الـ 29 بالدورى الممتاز فى تمام التاسعة مساءا على إستاد الإسكندرية.

ويخوض الأهلى فى دقات السابعة مساء اليوم الأحد، مواجهة مع مصر المقاصة على استاد السويس الجديد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً