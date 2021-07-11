شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكرم لاعب اتحاد الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة الداخلية اللاعب يوسف سيد قرنى - لاعب الخماسى الحديث، باتحاد الشرطة الرياضى لحصوله على المركز الأول فردى تحت (21 سنة) فى بطولة العالم "ليزر رن" والتى أقيمت بإستاد القاهرة خلال الفترة من (12- 14 يونيو 2021).

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة الرياضة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعب من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.