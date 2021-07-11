اتحاد الكرة يحدد 5 أغسطس موعدا لمباراة سموحة وبيراميدز فى كأس مصر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابعة مساء الخميس 5 أغسطس المقبل موعدًا لإقامة مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر باستاد السويس الجديد.

من ناحية أخرى، عاد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لحسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

نبيل دونجا ارتبط اسمه بالزمالك فى مواسم الانتقالات الماضية، ورغم وجود رغبة من الزمالك فى الحصول على خدمات اللاعب إلا أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط فى خدماته حينها وتمسكت باستمرار جميع اللاعبين الأساسيون من أجل المنافسة على لقب الدورى والكونفدرالية.

وفى الوقت الحالى دخل دونجا ضمن حسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك لتدعيم مركز الوسط، ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الزمالك فى فتح خط مفاوضات مع نظرائهم فى بيراميدز لحسم تلك الصفقة.

فى السياق ذاته، تحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، عن اسماء اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين والعمل على تحقيق بطولتى الدورى وكأس مصر الذان يشارك بهما الفريق.

وأبدى كارتيرون موافقته على فتح باب الرحيل على سبيل الإعارة لبعض اللاعبين الشباب بالفريق من أجل اكتسابهم المزيد من الخبرات والعمل على تجهيزهم ليصبحوا الأعمدة الأساسية لفريق الزمالك فى المستقبل القريب، خاصة وإن قطاع الناشئين أفرز عدد كبير من اللاعبين المميزون والذين كونوا فريق "الأمل" بالزمالك، ولفت نظر كارتيرون عدد من اللاعبين مثل سيد نيمار وأحمد زكى وغريهم ممن تقرر تصعيدهم لصفوف الفريق الأول بسبب مستواهم المميز.