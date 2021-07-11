الامارات | إيطاليا وإنجلترا.. التفاصيل الكاملة لنهائي أمم أوروبا والموعد (بتوقيت الإمارات)

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وإنجلترا.. التفاصيل الكاملة لنهائي أمم أوروبا والموعد (بتوقيت الإمارات) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون الترقب سيد الموقف عندما يلتقي اليوم الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) منتخبا إنجلترا وإيطاليا وجها لوجه في المباراة النهائية لكأس أوروبا في كرة القدم على ملعب ويمبلي في لندن وستشهد حضور نحو 65 ألف متفرج.

وسيكون الترقب كبيرا في إنجلترا، لأن منتخب "الأسود الثلاثة" لم يظفر باللقب القاري إطلاقا منذ انطلاق البطولة عام 1960، ولم يبلغ حتى أي نهائي فيها، كما أن إنجلترا تشعر بأن الوقت قد حان لإنهاء انتظار دام 55 عاما منذ أن أحرزت لقبا كبيرا، وتحديدا في مونديال 1966 الذي استضافته.

وبدأت إنجلترا بطولة "يورو 2020"، كأحد منتخبات عدة مرشحة لإحراز اللقب، واستفادت بشكل كبير من خوض جميع مبارياتها على أرضها (باستثناء واحدة ضد أوكرانيا 4-0 في روما في ربع النهائي)، وستكون المباراة النهائية بالتالي السادسة من أصل 7 مباريات يخوضها منتخب "الأسود الثلاثة" على ملعب ويمبلي في لندن.

ولا يقف التاريخ إلى جانب إنجلترا التي لم تنجح في التفوق على إيطاليا في بطولة كبرى في تاريخ مواجهات المنتخبين، على الرغم من ندرتها، فقد تفوقت إيطاليا عليها بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أوروبا عام 2012، ثم جددت فوزها بعد سنتين في مونديال البرازيل 2014، بنتيجة 2-1 في الدور الأول، لكن المنتخبين فشلا في تخطي دور المجموعات حينها.

بيد أن المنتخبين باتا في ذروة تألقهما في الآونة الأخيرة، فقد استهلت إيطاليا البطولة القارية بفوز لافت على تركيا بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، وحققت الفوز تلو الآخر لترفع رصيدها إلى 33 مباراة من دون هزيمة منذ عام 2018، بقيادة مدربها روبرتو مانشيني، الذي استلم المهمة بعد فشل "الأتزوري" في بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وستخوض إيطاليا مباراتها الثالثة في هذه البطولة على ملعب ويمبلي، بعد أن تغلبت بصعوبة على النمسا 2-1 ، بعد التمديد في ثمن النهائي، ثم على إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويتطلع المنتخب الإيطالي إلى إحراز لقبه الثاني في البطولة بعد عام 1968، علما بأنه بلغ النهائي مرتين، وخسر عام 2000 أمام فرنسا 1-2 بالهدف الذهبي، ثم أمام إسبانيا 0-4 عام 2012.

وستخوض إيطاليا النهائي العاشر لها في إحدى البطولات الكبرى، علما بأنها توجت بطلة للعالم 4 مرات أعوام 1934، و1938، و1982، و2006، وخسرت النهائي مرتين عامي 1970 و1994.

التشكيل المتوقع

إيطاليا

جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، خلف رباعي الدفاع جيوفاني دي لورينزو وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وإيمرسون، وفي الوسط يشارك بنسبة كبيرة نيكولا باريلا مع جورجينيو وماركو فيراتي وفيدريكو كييزا ولورينزو إنسيني بجانب المهاجم تشيرو إيموبيلي.

انجلترا

يسعى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا لجلب اللقب إلى بلاده للمرة الأولى في تاريخ الإنجليز، ومن المتوقع أن تضم تشكيلة إنجلترا كل من جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، خلف رباعي الدفاع لوك شو وهاري ماجواير وجون ستونز وكايل ووكر، وفي خط الوسط سيشارك على الأرجح كل من كالفين فيليبس وديكلان رايس ورحيم سترلينج وبوكايو ساكا وماسون ماونت، وفي الهجوم هاري كين.

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