الامارات | كلمة جارحة من دي ماريا لمدافع البرازيل بعد تسجيله هدف تتويج الأرجنتين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة جارحة من دي ماريا لمدافع البرازيل بعد تسجيله هدف تتويج الأرجنتين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، منتخب بلاده للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، على حساب الغريم التقليدي البرازيلي، وعلى ملعبه في استاد "ماراكانا" الشهير.

وسجل دي ماريا هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 22 من عمر المباراة النهائية لكوبا أمريكا، بعد تمريرة ساحرة من زميله رودريغو دي بول، ولحقها سريعاً قبل أن يلعبها فوق الحارس بالشباك البرازيلية.

وسخر دي ماريا من مدافع البرازيل خلال تصريحاته لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية، قائلاً: "تلقيت تمريرة مثالية من رودريغو دي بول واستفدت من خطأ ارتكبه رينان لودي، لقد قالوا لي أن ظهير البرازيل لودي نام قليلا، لذا قمت باستغلال تمريرة دي بول، التي تلقيتها وتقدمت بها وسجلت الهدف".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "هذا اللقب له قيمة كبيرة، لأننا ننتظره منذ ثلاثة عقود، كما أننا حققناه على أرض البرازيل، مستضيفة البطولة، وفي ملعب "الماراكانا الشهير" في مدينة ريو دي جانيرو، كانت البطولة ستقام في بلادنا ولكن ظروف فيروس كورونا أدت إلى نقلها خارج الأرجنتين، وانتهى بنا الأمر هنا، لنفوز باللقب".

وحصل دي ماريا على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا هذا العام، بعدما كان الأكثر خطورة في صفوف الفريقين، وسجل هدف المباراة الوحيد، كما تفوق على الثنائي ميسي ونيمار خلال النهائي الكلاسيكي المثير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news