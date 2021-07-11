شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يستعيد ذكريات السوبر بعد تتويج ميسي بكوبا أمريكا: الأحلام أصبحت حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، ذكريات التتويج بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلي فى النسخة الماضية، وذلك بعد فوز منتخب الأرجنتين بكوبا أمريكا، ونشر شيكابالا فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، خلال احتفاله بكأس السوبر المصري، وربط بينه وبين احتفال منتخب الأرجنتين وعلق "الأحلام أصبحت حقيقة".

وسطر النجم ليونيل ميسي، اسمه بحروف من ذهب فى كتابة التاريخ مع عام 2021، بعدما حقق العديد مع الإنجازات لعل اخرها قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا النسخة الحالية.

وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في بطولة "كوبا أمريكا" 2021، بعدما تُوج منتخب التانجو باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على نظيره منتخب البرازيل بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على ملعب "ماركانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

وسجل ميسي33 هدفا فى 38 مباراة خلال هذا العام، كما نجح فى تمرير 14 اسيست، علاوة على فوزه مرة 26 بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وكذلك فوزه بلقب هداف الدوري الاسباني، وهداف كوبا أمريكا، كما حصد لقبي كأس الملكمع برشلونة وكوبا أمريكا مع الأرجنتين.

أخيرا فك الأسطورة ليونيل ميسي النحس الذي لطالما لازمه طيلة السنوات الماضية، ونجح في التتويج بأول لقب دولي رفقة منتخب الأرجنتين الذي توج بطلا لكأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا".