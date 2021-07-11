تقارير: يويفا يدرس زيادة عدد المنتخبات إلى 32 فريقا في يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

زعمت تقارير أوروبية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا إلى 32 فريقا اعتبارًا من نسخة 2028.

وانطلقت بطولة يورو 2020 في الحادي عشر من شهر يونيو عام 2021 (تأجلت بسبب جائحة كورونا) بمشاركة 24 فريقا وفي 11 دولة مختلفة.

وفي عام 2016، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 فريقًا، لكن بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس، فإن يويفا بدأ في تحليل جدوى مشاركة 32 دولة من الدول الأعضاء -البالغ عددهم 55- في بطولة يورو اعتبارًا من عام 2028.

وأوضحت الوكالة، أن الأمر سيكون له تأثير غير مباشر على التأهل إذا قرر يويفا إضافة ثمانية فرق، مضيفة أنه حتى مع وصول 24 فريقًا الآن إلى المباريات النهائية، فإن هناك مباريات غير متوازنة وتفتقر إلى جاذبية فرق النخبة التي سيكون تأهلها شبه مؤكد وأقل جاذبية من الناحية التجارية والجماهير.

وأشارت الوكالة، إلى أنه لا يوجد جدول زمني واضح لتحديد موعد اتخاذ يويفا قرار توسيع البطولة الأوروبية.