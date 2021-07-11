اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة سموحة وبيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم 11 يوليو، لكن اتحاد الكرة سبق وأعلن تأجيل المباراة دون الكشف عن أي أسباب.

ويتواجد رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال في الوقت الحالي بمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وحددت لجنة المسابقات يوم 5 أغسطس المقبل في الساعة السابعة مساءً موعداً للمباراة.

وتقرر أن يستضيف ملعب استاد السويس الجديد مباراة سموحة وبيراميدز.

يُذكر أن الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز، يواجه في ربع النهائي المتأهل من مباراة الأهلي وإنبي.