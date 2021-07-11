بالفيديو.. أبو الدهب منفعلا على عفت نصار: قصة "التفويت" حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ محمود أبو الدهب، نجم الزمالك والأهلي السابق، على تصريحات عفت نصار، نجم الأبيض السابق، بشأن أزمة "تفويت" مباراة المصري البورسعيدي في الموسم الذي تُوج به الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري موسم 1990-1991 بعد مباراة فاصلة أمام الأهلي.

وقال عفت نصار في ضيافة برنامج "البريمو" عبر قناة "تين" إن الواقعة التي حكاها أبو الدهب بشأن كواليس "تفويت" المصري لمباراة الزمالك غير واقعية: "كان من باب أولى إذا طُلب من أخيه الأكبر في المصري تفويت المباراة أن يشارك أساسيا في اللقاء أو يدخل القائمة".

ليعلق أبو الدهب في مداخلة هاتفية موجها حديثه لعفت نصار: "لا يجوز أن تنفي ما قلته لأنه حقيقة، ما حدث كان معي شخصيا، رحلت عن الزمالك بسبب أخي، ولن أتحدث عن تفاصيل لأن هناك أشخاص أحياء تُرزق موجودين حاليا، ومجلس إدارة المصري وجماهيره لم يكن ليقبلوا بتفويت مباراة".

وأكد: "كان من الشرف لي أن أحصل على بطولة مع الزمالك عندما كنت ناشئا، وقال لي أحد المسؤولين في الزمالك بنفس اللفظ (قول لأخوك يسيب الماتش)، ذهبت لمصطفى قال لي (أنا متقطع بسببك)، ولن أذكر اسم هذا المسؤول، ولا يجوز أن يتم نفي ما قلته، لا أبحث عن (تريند)".

وأتم: "التفويت يحدث في الكرة المصرية وهناك تعاطف، ورحلت عن الزمالك بسبب مباراة المصري وتم خصم ثمن تذكرة السوبرحيت ولم أتدرب بعدها مع الفريق الأول، والمصري يكفيه شرف إضاعة الدوري عن الزمالك، كنت سعيدا لرحيلي عن الزمالك لأن بعد ذلك انتقلت للمريخ ومنه للأهلي أكبر ناد في مصر".