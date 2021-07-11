تقرير.. يتبقى كأس العالم يا ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين 28 عاما من الجفاف لمنتخب بلاده في التتويج بالألقاب القارية بعد رفع كأس بطولة أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" بإسقاط منتخب البرازيل في إستاد ماراكانا الشهير بالمباراة النهائية فجر اليوم الأحد.

سيبقى تاريخ 11 يوليو 2021 خالدا في أذهان الأسطورة الأرجنتيني بعدما أزاح ما كان يثقل كاهله بتحقيق اللقب الأول مع منتخب بلاده، خاصةً بعدما اُتهم بعدم تقديم نفس الأداء الذي يظهر به مع ناديه برشلونة الإسباني ويجلب الألقاب.

والآن ميسي يحتاج فقط إلى لقب كأس العالم كما عنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية من أجل إكمال رقم قياسي مميز، وستأتي تلك الفرصة التالية بعد تجاوز سن الـ35 عاما، حين تستضيف قطر نهائيات كأس العالم المقبلة في صيف 2022.

وفاز بأول لقب له في البطولات الكبرى مع المنتخب الأرجنتيني بعد سلسلة من المحاولات التي لم يُكتب لها النجاح، وكان قريبا من معانقة المجد في أكثر من نهائي، وبعد بذل الكثير من الجهد حانت تلك اللحظة التاريخية بالأراضي البرازيلية.

قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى خمس نهائيات بعد الفشل في الوصول إلى أي نهائي بين عامي 1993 و2004 في كأس العالم أو كوبا أمريكا، ولم يتحقق حلم أسطورة روزاريو في الأربع محاولات بأعوام: 2007، 2014، 2015 و2016.

وبعد وصول الأرجنتين تحت قيادة ميسي إلى نهائي كأس العالم 2014 بعد 24 عامًا من الغياب، خسر التانجو اللقب بالبرازيل في الوقت الإضافي على يد منتخب ألمانيا بهدف ماريو جوتزة، ليتخبر حلم معانقة لقب استثنائي كان بين يديه.

وفي كوبا أمريكا، خسر رفاق ميسي لقب نسخة 2007 بعد السقوط أمام البرازيل بهزيمة ثقيلة في النهائي بثلاثية نظيفة، ولم يبتسم الحظ لهم في نسختي 2015 و2016 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نفس المنافس منتخب تشيلي.

لكن ميسي سيضيف لقب كوبا أمريكا إلى ميدالية ذهبية أولمبية وبطولة العالم تحت 20 عاما مع الأرجنتين، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده (76 هدفا) وأكثر لاعب ارتدى قميصه على مر العصور (151 مباراة)، وهو سجل رائع.

نهائي كوبا أمريكا 2021 أمام البرازيل لم يكن أفضل مباراة لميسي، لكنه كان أفضل لاعب في البطولة، حيث فرض نفسه نجما لتلك النسخة كهداف البطولة برصيد أربعة أهداف وصاحب أفضل التمريرات الحاسمة بصناعة خمسة أهداف.

يمتلك ميسي 36 لقبًا (35 مع برشلونة وواحد مع منتخب بلاده)، بينهم أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا وعشر دوريات، كما يملك ست كرات ذهبية، والتي يمكن أن ترتفع إلى سبعة في نهاية العام أو بداية العام المقبل بعد حصد الكوبا.