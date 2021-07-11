إصابتان بكورونا بين صفوف المعسكر التحضيري لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

بدأ الموسم التحضيري لفريق برشلونة تحت قيادة رونالد كومان يوم السبت الماضي، وخضع اللاعبون لمسحة طبية أسفرت عن اكتشاف إصابتين.

وبحسب ما أعلن برشلونة في بيان رسمي، فإن نتائج اختبار راموس مينجو وإيلياس (ثنائي الشباب) جاءت إيجابية ولن يتمكنوا من بدء الموسم التحضيري مع بقية زملائهم في الفريق.

وجاء في بيان النادي: "كشفت الاختبارات الطبية، إصابة راموس مينجو وإلياس أخوماش بفيروس كورونا دون أن تظهر عليهما أية أعراض".

ومن المفترض أن يخضع الثنائي للعزل لمدة 10 أيام مع اتباع الإرشادت الصحية، على أن يتمكنوا من الانضمام للفريق بعد التعافي.

وينتظر برشلونة أيضًا، انضمام لاعبوه الدولييون المشاركون في بطولتي كوبا أمريكا وأمم أوروبا.