صفقات ريال مدريد | رونسيرو يكشف الحالة الوحيدة التي ينتقل فيها مبابي للبرنابيو

كشف توماس رونسيرو الصحفي الشهير بصحيفة “آس” الاسبانية، عن الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يقرب صفقة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

يمتلك كيليان مبابي صاحب الـ22 عامًا، عقدًا رفقة باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، إذ أصبح واضحًا للجميع أن المهاجم الفرنسي، يرغب في مغادرة نادي باريس سان جيرمان، لكن النادي العاصمي، يرفض بيعه الميركاتو الصيفي 2021، ويكثف محاولاته من أجل إقناعه بتجديد عقده

وقال رونسيرو :”لدى صديق، متفائل بطبيعته، واعتبره تفائله هذا سذاجة، حيث يظن أن وصول راموس إلى باريس سان جيرمان يمكن أن يجبر رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي في بيع كيليان مبابي في المستقبل إلى ريال مدريد”.

وأضاف :”صديقي لا يعرف الخليفي، ولا الأمير القطري، فهما لايوجد لديهم مشكلة في المال ولا يحتاجون إلى موازنة الحسابات، فالنادي العاصمي لديه الكثير في هذا الصدد ولا يخفيه”.

ختم حديثه :”الاحتمال الوحيد الذي أراه الآن لإحضار مبابي إلى مدريد في الوقت الحالي هو أن ميسي يترك برشلونة، ويقرر مقابلة صديقه نيمار في باريس وإلا، فعلينا جميعا أن ننتظر الميركاتو الصيفي 2022، ليرحل مبابي بالمجاني إلى ريال مدريد”.

وكان مبابي قد شارك مؤخرًا في يورو 2020 رفقة المنتخب الفرنسي وخرج من دور الستة عشر على يد المنتخب السويسري