اتجاه في الزمالك لبيع عمر السعيد

استقر مسئولو نادي الزمالك، على بيع مهاجم الفريق والمُعار لنادي الجونة عمر السعيد، خلال الميركاتو الصيفي 2021، وعدم عودته للقلعة البيضاء في الموسم المُقبل.

وتنتهي إعارة عمر السعيد إلى الجونة بنهاية الموسم الجاري، بعد أن خرج في الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم مشاركته ورغبته في الحصول على الفرصة.

ورفض المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون، عودة عمر السعيد الموسم المُقبل في ظل وجود التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي والصاعد أسامه فيصل، كما أن يرغب في التعاقد مع مهاجم أفريقي.

ويسود اتجاه داخل نادي الزمالك بالموافقة على بيع عمر السعيد، في ظل رغبة نادي الجونة في الحصول على خدماته كبيع نهائي، كما يُريد الاتحاد السكندري وسموحة التعاقد مع المهاجم.

ويناقش مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، مسأله رحيل اللاعب معه خلال الفترة المُقبلة بعد دراسة العروض المُقدمة وتحديد أيهما أفضل للمهاجم والنادي، وإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

واستطاع السعيد تسجيل 8 أهداف خلال الموسم الحالي، بعد أن خاض 18 مباراة مع الجونة، ساهمت في تواجد فريقه بالمركز العاشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة بعد خوض 28 لقاء.