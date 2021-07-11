مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة في بث مباشر الدوري المصري اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة في الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 11-7-2021.

تُقام مباراة الاهلي ومصر المقاصة على استاد الجيش بالسويس، بدون حضور الجماهير، في ثاني مباراة للمارد الأحمر خارج ملعبه في الدوري المصري منذ مواجهة الزمالك على ملعب القاهرة الدولي يوم 10-5-2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ومصر المقاصة من الحكم المصري “محمود عاشور”، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وواجه المارد الأحمر فريق المقاولون العرب يوم الخميس الماضي في الجولة الـ28 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، ويفصله 13 نقطة عن المتصدر “الزمالك”، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث “المصري البورسعيدي”، مع إمتلاك الاهلي 5 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تعادل نادي مصر المقاصة في آخر مباراة خاضها في الدوري المصري، وكانت أمام وادي دجلة، وانتهت بنتيجة (1-1)، يوم الاثنين الماضي، 5 يوليو 2021.

ويعد تلك التعادل هو الثاني لفريق مصر المقاصة في آخر 10 مباريات بالمسابقة المحلية، بينما تلقى الخسارة في 4 مباريات، ويتواجد النادي الفيومي في المركز الثامن برصيد 37 نقطة جمعها من 27 مباراة.

تاريخ مواجهات الاهلي ومصر المقاصة

تواجه الاهلي ومصر المقاصة فى 19 مناسبة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، مالت الكفة كثيرًا للمارد الأحمر بتحقيق الفوز 13 مرة، بينما انتصر الفريق الفيوم في مواجهتين فقط، وسيطر التعادل على 4 مباريات.

وزار النادي الاهلي شباك مصر المقاصة 35 مرة في كل تلك المواجهات السابقة، بينما سجل الفريق الفيومي 14 هدفًا فقط.

وكان أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين من نصيب الاهلي، عندما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في موسم 2013-2014، وكانت أخر مباراة جمعت الفريقين، فى الدور الأول، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة (3-1).

الجدير بالذكر، أن هذه المباراة هى الأخيرة للنادي الأهلي قبل السفر للمغرب، من أجل مواجهة نظيره كايزرتشيفس الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى يوم 17 يوليو الجاري.