صفقات الزمالك | مفاوضات مع وكيل مهند لاشين لتعويض فرجاني ساسي

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات جادة مع لاعب وسط فريق طلائع الجيش مهند لاشين، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع لاعب وسط في الوقت الحالي، بناء على طلب المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، من أجل تعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.

واستفسر الزمالك عن موقف اللاعب مع طلائع الجيش ورغبته في الانضمام للقلعة البيضاء والاتفاق على المقابل المادي، من خلال وكيله تامر النحاس، من أجل التحرك بشكل رسمي لضمه.

من جانبه أبلغ تامر النحاس مسئولي الزمالك رغبة موكله في الانضمام للأبيض، لكنه مُعار حاليًا من نادي بيراميدز لطلائع الجيش لمدة موسمين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يُحدد موقفه مع النادي السماوي سواء بالعودة أو تجديد إعارته.

ويبحث الزمالك التفاوض مع أكثر من لاعب وسط في مقدمتهم مهند لاشين، بالإضافة على لاعب وسط بيراميدز نبيل دونجا، الصعب التعاقد معه بسبب تمسك النادي به وعدم السماح له بالرحيل.

‏ويعتبر مهند لاشين هو أكثر من استخلص الكرة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم برصيد ٤٠١ مرة، يليه مدافع غزل المحلة محمود فتح الله والشهير بكماتشو برصيد ٣٧٩، ثم لاعب الزمالك طارق حامد برصيد ٣٦٨.