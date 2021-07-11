صفقات برشلونة | ثلاثة أسباب تجعل صفقة انتقال ساؤول إلى كامب نو ممكنة

بات من المتوقع أن يرحل الإسباني ساؤول نيجويز عن صفوف أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، إذ يسعى نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب.

تقدم ليفربول مؤخرًا بعرض قيمته 40 مليون يورو، لكن إدارة أتلتيكو مدريد رفضت هذا العرض، كما أن اللاعب يعد من المطلوبين في مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن هناك خيار مقترحة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بحيث ينتقل لاعب خط الوسط إلى البلوجرانا، في حين يعود جريزمان من صفوف لصفوف الروخي بلانكوس.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم الأسباب التي ستجعل ساؤول يوافق على الإنضمام إلى برشلونة:

1- أكثر هجوميًا

أبرز الأسباب التي ستدفع ساؤول للانتقال إلى برشلونة، هو أن النادي الكتالوني سيضعه داخل دائرة المنافسة بشكل كبير، خصوصًا وأن النادي يتمتع بفلسفة هجومية للغاية يمكن أن تسمح لك بمضاعفة أرقام التهديفية.

2- الإستمرار في إسبانيا

السبب الثاني هو أن اللاعب سيلعب داخل إسبانيا، مما يجعله قادر على مباشرة عمله الخاص، نادي كوستا سيتي الذي أنشأه في إلتشي رفقة إخوانه، حيث يسعى لاستخراج نجوم جدد.

3- نفس الراتب

السبب الثالث والأخير، هو أن اللاعب سيتحصل على راتبه السنوي، الذي يصل إلى 10 مليون يورو، خصوصًا وأنه راتب أقل مما يتقاضاه أنطوان جريزمان هذه الفترة رفقة البلوجرانا.