فاروق جعفر: “لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ”.. ومحمد صديق يرد: فشل كمدرب وساهم في هبوط العديد من الفرق ومش عارف مين أعطاه لقب "ملك النص"

الشارقة - اميمة ياسر -

هاجم محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق، مؤكدا إنه كان لاعب كرة جيد.

وأضاف صديق في تصريحات مع برنامج “البلدوزر” عبر قناة “الشمس”، أن فاروق جعفر لم ينجح في تحقيق أي نجاح في مجال التدريب بل على العكس ساهم في هبوط عدد من الفرق للدرجه الثانية، مشددا علي أن إطلاق لقب “ملك النص” أمر “غريب” خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين أفضل منه.

وتابع أن فاروق جعفر أثناء تدريبه للزمالك سبق وصرح، قائلا: “الزمالك معندوش أي موارد دخل واللاعيبه ريحتها وحشه ومفيش مسحوق في النادي نغسل التيشرتات”.

وأكمل أن تصريحه وقتها كان مثير للدهشة ولكنه كان يقصد التأكيد على ضعف الإمكانيات المادية في الزمالك.