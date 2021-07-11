موعد مباراة الأهلي والمقاصة الليلة.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل الأهلي، ضيفا ثقيلا على مصر المقاصة، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة، أعلن تعديل موعد المباراة، لتقام في السابعة من مساء اليوم بدلًا من الخامسة مساء، نظرا لارتفاع حرارة الجو.

يدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على المقاولون بهدفين نظيفين يوم الخميس الماضي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني بـ48 نقطة، بعدما لعب 22 لقاء، فيما يحتل المقاصة المركز التاسع بـ37 نقطة من 27 مواجهة.

تشكيل الأهلي المتوقع :

يغيب عن الأهلي علي لطفي ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة، وطاهر محمد طاهر لأسباب فنية.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة المقاولون.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق

الوسط: حمدي فتحي، السولية، محمد مجدي أفشه

الهجوم: أجايي، محمد شريف، حسين الشحات

القناة الناقلة

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