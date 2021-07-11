- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القيد لأندية دورى المحترفين لكرة اليد بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا الاثنين 12 يوليو قيد اللاعبين فى أندية دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 ، ويبدأ بالأهلى والزمالك على صعيد الرجال والمرتبط والناشئين.
بينما تم تحديد يوم 13 يوليو الجارى لناديى سبورتنج و طلائع الجيش و 14 يوليو لناديا هليوبوليس و الأوليمبى ، بينما تحدد يوم 15 يوليو لناديى الطيران و الزهور .
أما المرحلة الثانية فتبدأ يوم 25 يوليو بناديا سموحة و البنك الأهلى و 26 يوليو للشمس و الزيرة و 27 يوليو لناديا أصحاب الجياد و المعادى و28 يوليولناديا مركز شباب إستاد المنصورة والحوار و 29 يوليو لـ هليوليدو و 6 أكتوبر .
وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.
وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.
وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلي والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.