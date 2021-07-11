شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القيد لأندية دورى المحترفين لكرة اليد بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا الاثنين 12 يوليو قيد اللاعبين فى أندية دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 ، ويبدأ بالأهلى والزمالك على صعيد الرجال والمرتبط والناشئين.

بينما تم تحديد يوم 13 يوليو الجارى لناديى سبورتنج و طلائع الجيش و 14 يوليو لناديا هليوبوليس و الأوليمبى ، بينما تحدد يوم 15 يوليو لناديى الطيران و الزهور .

أما المرحلة الثانية فتبدأ يوم 25 يوليو بناديا سموحة و البنك الأهلى و 26 يوليو للشمس و الزيرة و 27 يوليو لناديا أصحاب الجياد و المعادى و28 يوليولناديا مركز شباب إستاد المنصورة والحوار و 29 يوليو لـ هليوليدو و 6 أكتوبر .