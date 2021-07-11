شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ومصر المقاصة × 15 معلومة قبل مواجهة الليلة فى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على مصر المقاصة فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد الجيش بالسويس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي فى رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه، بجانب سعى الفريق الفيومى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1- هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذى شارك فى كل المواسم برفقة الزمالك.

2- تأهل المقاصة للدوري الممتاز لأول مرة موسم 2010 – 2011 وهذه المشاركة تعد التاسعة له في المسابقة.

3- حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة آخرها في المواسم الخمس الأخيرة، أما أفضل إنجازات المقاصة فكان فوزه بالمركز الثاني موسم 2016 – 2017 تحت قيادة إيهاب جلال.

4- في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة فيما حل المقاصة تاسعاً برصيد 42 نقطة.

5_يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه ستة مباريات مؤجلة.

6_يحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً .

7_يبحث الأهلى اليوم عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

8_19 مباراة جمعت الأهلى ومصر المقاصة في مسابقة الدوري منذ صعود المقاصة للدوري الممتاز والأرقام تعطي الأهلي تفوق كبير بـ 13 فوزاً و36 هدفاً مقابل انتصارين و14 هدفاً للمقاصة وحضر التعادل بينهما 4 مرات كان أخرها بدون أهداف في الجولة 28 الموسم الماضي.

9_ في المواجهة الأولى بين الاهلى ومصر المقاصة تعادل الفريقان (1 – 1) بالجولة 15 لموسم 2010 – 2011 وسجل للأهلي محمد أبو تريكة من ركلة جزاء وتعادل سامح العيدروس للمقاصة.

10_ فى المواجهة الاخيرة بين الاهلى والمقاصة فاز المارد الاحمر (3-1) بالجولة الاولى للموسم الحالى سجل للمارد الاحمر على معلول ومحمود كهربا وعمرو السولية وسجل للمقاصة مروان حمدى.

11_سيدير مباراة الاهلى والمقاصة الحكم محمود عاشور، وسيساعده الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، فيما سيكون محمد الدسوقي حكما رابعا، وطارق مجدي حكما للفيديو، وعاطف حسين مساعدا لحكم الفيديو.

12_التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدى فتحى وديانج وعمرو السولية في الوسط وأمامهم كهربا ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".

13_يبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الأهلى مكون من :" محمود حمدي ومحمد دسوقي و احمد مودي و أحمد صبيحه و فارس طارق وعبد الله مجدي وسعيد الونش وهشام محمد و أحمد عادل ميسي و شيمس بيكلي وباسم مرسي".

14_ القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 27.10 مليون يورو مقابل 5.28 مليون يورو لفريق المقاصة.

15_أدار الحكم محمود عاشور 11 مباراة الموسم الجاري في الدوري واحتسب 10 ركلات جزاء من بينها 4 في مباراة غزل المحلة والإسماعيلي ، وسبق أن أدار مباراة إنبي والأهلي وانتهت بفوز الأهلي 3-1 في الجولة 13 ، ولم يدر أي مباراة لمصر للمقاصة الموسم الجاري.