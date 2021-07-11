شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك ببقاء محمد شريف.. وحملة إعلانية لتعويضه عن عروض الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلى أبلغت محمد شريف نجم هجوم الفريق الأحمر برفضها التام فكرة رحيله بنهاية الموسم الجارى لأى من الأندية الأوروبية التى طلبت ضمه، وعلى رأسها جالاتا سراى التركي، وتتمسك إدارة الأهلى باستمرار شريف لكونه أبرز لاعبى خط الهجوم فى الفترة الحالية، كما يعول عليه الجهاز الفنى للاستمرار فى قيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل، على أن يسانده أحمد ريان الذى من المنتظر عودته بعد انتهاء فترة إعارته لسيراميكا.

وتلقى محمد شريف العديد من العروض الأوروبية والخليجية، آخرها من جالاتا سراى الذى يضم ضمن صفوفه نجم منتخبنا الوطنى مصطفى محمد وصلت قيمته لـ3 ملايين دولار، إلا أن الإدارة الحمراء قررت الرد بالرفض، مؤكدة التمسك باستمرار المهاجم الدولي.

وتدرس إدارة الأهلى تعويض محمد شريف بحملة إعلانية كبيرة، خاصة بعد تمديد عقده مع الفريق مؤخراً دون افتعال أى أزمات، وهو الأمر الذى تقدره الإدارة الحمراء لمحمد شريف.

وتحدثت إدارة الأهلى مع محمد شريف وطلبت منه عدم الالتفات للعروض والتركيز فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجارى فى المغرب.