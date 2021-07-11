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برة الملعب.. رضا هيكل نجم طائرة الزمالك: بحب بيومى فؤاد وكان نفسى أكون ممثل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب رضا هيكل نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

هوايتى المفضلة السفر.

 

بتدخل المطبخ؟

 

أه بحب أدخل المطبخ.

 

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟ 

 

جميع أنواع الباستا .

 

من نجمك المفضل؟

 

بيومى فؤاد.

 

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من مطربك المفضل؟

 

نجوم الراب عفروتو وباتيستوتا.

 

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

 

ممثل.

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 

كريم عبد العزيز.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال أكتر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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