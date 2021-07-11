شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رضا هيكل نجم طائرة الزمالك: بحب بيومى فؤاد وكان نفسى أكون ممثل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب رضا هيكل نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
هوايتى المفضلة السفر.
بتدخل المطبخ؟
أه بحب أدخل المطبخ.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
جميع أنواع الباستا .
من نجمك المفضل؟
بيومى فؤاد.
من مطربك المفضل؟
نجوم الراب عفروتو وباتيستوتا.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
ممثل.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
كريم عبد العزيز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكتر.