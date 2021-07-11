شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رضا هيكل نجم طائرة الزمالك: بحب بيومى فؤاد وكان نفسى أكون ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب رضا هيكل نجم الكرة الطائرة بنادى الزمالك.

هوايتى المفضلة السفر.

أه بحب أدخل المطبخ.

جميع أنواع الباستا .

بيومى فؤاد.

من مطربك المفضل؟

نجوم الراب عفروتو وباتيستوتا.

ممثل.

كريم عبد العزيز.

الكاجوال أكتر.