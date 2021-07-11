شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل عن التفويت للأهلى: أعامل ربنا أولا وانتظروا لقاء يليق بالمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، أن اتهامات التفويت للأهلى لن تشغل باله كثيراً لأنه يعامل ربنا، وقال عبد الجليل فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بقالى 7 سنين بعيداً عن الدورى الممتاز والمشاركة مع الفرق بالدرجة الأولى، وكنت منغمسا فى الناشئين، لذا عندما أطلقت تصريحاً ورأيت هجوم السوشيال ميديا تأثرت كثيراً ولكنى استرجعت شريط الهتافات ضدى وقتما كنت لاعباً لو أخطأت فى تمريرة وأعادت الاتزان لنفسى".

وأضاف محمد عبد الجليل، "مش هنكر إنى محتاج أعيد حساباتى فى تصريحاتى وأستشير البعض، مثلا كنت عندما أحتاج شيئا فى الناشئين أسأل إمام محمدين لما بحتاج حاجة فى التدريب بسأل نجوم سابقين أثق بهم، فيجب أن اتروى حالياً وأكون متزنا وأستشير من حولى لأن الدنيا تغيرت والسوشيال ميديا لاتترك أى شىء دون تعليق".

وتابع نجم الأهلى السابق، "الناس بتقول هنفوت المباراة للأهلى وبقولهم أنا بعامل ربنا أولا وأخيراً وأتمنى تقديم مباراة محترمة تليق بمصر المقاصة".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع مصر المقاصة على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية فى ظل رغبة المارد الأحمر فى مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالظهور الأخير بالمسابقة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 26، بجانب سعى الفريق الفيومى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل بهدف لكل فريق مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وفى المقابل، يتطلع محمد عبد الجليل المدير الفنى لمصر المقاصة لتقديم مباراة قوية أمام الاهلى للخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة، لاسيما أن الفريق لم يحقق الفوز فى الدورى منذ فوزه على غزل المحلة فى الجولة 25 للمسابقة فى 17 يونيو الماضى حيث خسر من زعيم الثغر 2-1 ثم من الزمالك 2-0 بكأس مصر ثم من الزمالك بهدف دون رد فى الدورى قبل أن يتعادل 1-1 مع وادى دجلة.