شكرا لقرائتكم خبر عن البنات والنصف الحلو فى حياة عماد متعب ملك الـ 90 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تخطف أسرة عماد متعب نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر الأنظار على السوشيال ميديا، وتحديدا ابنتيه تمارا وسيلين وزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة لما تتمتع به صورهن من عنصر البهجة.

يارا نعوم والبنات فى حياة عماد متعب

أسرة عماد متعب تعشق النزهات فى أماكن مختلفة سواء داخل مصر وتحديدا فى الأهرامات أو السفر خارج مصر، فضلا عن ظهور أسرته معه فى أماكن عامة مثل استاد القاهرة فى اللقاءات المهمة خاصة الفراعنة.

عماد متعب والجماهير .. حب ودعم دائما

ويتمتع عماد متعب بحالة من الحب والدعم من جانب محبيه وهو ما ظهر بقوة خلال الأيام الماضية على خلفية معاناته من وعكة صحية استلزمت السفر لخارج مصر الفترة المقبلة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

أزمة عماد متعب الصحية

وتسبب مرض عماد متعب فى قلق جميع محبيه بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، خاصة أنه نجم يتمتع بحب الكثير من الجماهير ليس على صعيد النادى الأهلى فقط ، بل على صعيد جماهير الكرة بأكملها لما حققه من إنجازات للكرة المصرية مع منتخب بلاده.

بطولات القناص عماد متعب مع الأهلي والفراعنة

عماد متعب "القناص" صاحب مسيرة طويلة، وأحرز 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.



عماد متعب وزوجته يارا نعوم



عماد متعب مع زوجته يارا نعوم وبناته عماد متعب مع زوجته يارا نعوم وبناته

عماد متعب مع زوجته يارا نعوم وبناته فى الاستاد



عماد متعب و بناته