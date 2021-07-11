الامارات | لاعب العين الجديد يكشف سر الرقم 27 رغم وفرة الأرقام المميزة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين الجديد يكشف سر الرقم 27 رغم وفرة الأرقام المميزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضّل الوافد الجديد لصفوف فريق العين سلطان الشامسي ارتداء القميص رقم 27 مع "الزعيم" على الرغم من توفر الأرقام أكثر من رقم مميز في قائمة الفريق من بينها الرقمين 8 و10.

وقال الشامسي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين مساء أمس: "صحيح إنه مجرد رقم على القميص لكنني أعتبره رقماً مميزاً بالنسبة لي أحببه كونه أصبح رفيقي وجزء من نجاحاتي ارتديته في الجزيرة وبني ياس ويرافقني اليوم إلى العين".

وتدرج سلطان الشامسي، عبر المراحل السنية بمدرسة وأكاديمية نادي الجزيرة وصولاً للفريق الأول، وانتقل إلى صفوف الظفرة على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجدداً إلى الجزيرة مع نهاية عقده انتقل إلى نادي بني ياس كلاعب حر.

وكان "السماوي" نقطة تحول في تألق اللاعب إذ حجز موقعه كأساسي في جميع المباريات لمدة موسمين قبل أن ينتهي عقده وينضم إلى صفوف العين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news