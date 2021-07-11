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الامارات | الجزيرة يقيد العاجي كوليبالي في فئة المقيمين

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب العاجي مامادو كوليبالي وقيده في قائمة "فخر أبوظبي" للموسم المقبل في فئة المقيمين وفقاً لما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت: "الجزيرة يتعاقد رسمياً مع لاعب الوسط العاجي مامادو كوليبالي ويقيده ضمن فئة المقيمين بعقد يمتد إلى حتى 2024".

ويعد "فخر أبوظبي" من أبرز أندية دوري الخليج العربي في التعاقدات مع اللاعبين في فئة المقيمين، إذ تألق مع الفريق في الموسم الماضي كل من المغربي محمد ربيع والمالي عمر تراوري والبرازيلي برونو دي أوليفيرا وشاركوا مع الجزيرة في عدد كبير من المباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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